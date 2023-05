Route 66 leidt langs 66 kunstenaars tijdens Atelierkunstroute dit weekend: ‘Fijn op de fiets gaan’

‘Onveilige racebaan’ moet omgetoverd worden in fraaie boulevard langs miljoenen­vil­la's en plassen

De ‘onveilige racebaan’ die de Bodegraafsestraatweg nu is omtoveren in een prachtige boulevard: dat is het streven van de kersverse Stichting Breevaart Boulevard in Gouda. Aangezien de weg op de schop gaat is de tijd daar nu rijp voor, vindt voorzitter Hans de Leeuw.