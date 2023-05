Schreeuwende buurman of buurvrouw op blote voeten: hier zijn de meeste meldingen van verwarde personen

indebuurt.nl Op de Goudse warenmarkt: ‘Ton stelde voor dat ik zijn plek op de markt zou overnemen’

“Mijn vader is zijn handel ooit op de markt begonnen,” vertelt Hendrik Jan, terwijl hij een klant nog gauw de weg wijst naar de herenkleding. “Daarna ging hij de partijhandel in. Zelf wilde ik altijd automonteur worden, tot ik tijdens het sleutelen bedacht ik dat ik wel erg weinig verdiende. Bovendien had ik geen vrijheid. Toen besloot ik mijn vader in zijn zaak gaan helpen.” Hendrik Jan’s zoon Olav volgde bijna hetzelfde pad: ook hij is opgeleid voor de autobranche en had het niet naar zijn zin. “Ik heb mijn baan opgezegd en ben eerst een lange vakantie gaan houden bij mijn zus op Bali,” legt Olav uit, “Toen ik terugkwam stelde mijn vader voor dat ik het een jaartje bij hem in dienst zou proberen. Dat was wel even wennen, maar ik vind het echt heel leuk.”