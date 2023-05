Supermarkt mag door kritiek nog niet verplaatsen, woningbouw loopt ook vertraging op

Hartaanval houdt triatleet Kees (69) niet aan de kant: ‘Zwemmen in water onder de 16 graden doe ik niet’

Voor Gouwenaar Kees van Geel is zwemmen in koud water risicovol. Dat weerhoudt hem er niet van om aan triatlons mee te doen en in de zomermaanden aan zwemwedstrijden in zee mee te doen. Gisteren begon voor hem het triatlonseizoen met de regionale openingsklassieker in en rond openluchtzwembad Aarweide in Ter Aar.