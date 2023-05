Toen Mariekes kind zeldzame ziekte kreeg, werd zij expert in orgaandonatie: ‘Ben geen arts, maar moeder’

Bij dit restaurant kun je een avond lang alleen desserts eten: ‘Een keer wat anders’

Voor veel mensen is het vast een herkenbaar beeld: als je uit eten gaat, eerst even de dessertkaart checken. Want, moet je ruimte overlaten of niet? Voor liefhebbers van desserts heeft restaurant Bij Robbert in Bodegraven goed nieuws: een speciale dessert avond. Ideetje van eigenaar en chef-kok Robbert Goedhart.