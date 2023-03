Uniek uitzicht, een garage én flink opgeknapt: deze parel in de polder staat te koop

FUNDAPARELWie naarstig op zoek is naar rust, ruimte en privacy kan het best een uitgestrekte polder induiken. Een voormalig woon-winkelpand uit 1930 aan de Tempeldijk 5 in Reeuwijk biedt de mogelijkheid om voor 820.000 euro k.k. die droom te verwezenlijken.

Voor degenen die vrezen aan een grondige renovatie te moeten beginnen, heeft de makelaar goed nieuws: de huidige bewoners hebben dat reeds voor een groot deel uitgevoerd. In de afgelopen jaren is er veel vernieuwd, waaronder de keuken, bijkeuken, schuifpui, toiletruimte, tuin en dakbedekking. Ook is er spouwmuur-isolatie en dak-isolatie aangebracht en het complete buitenschilderwerk is gedaan. Er is glasvezel aanwezig. Alleen de badkamer wacht nog op een beurt.

De woning is centraal gelegen op amper 5 minuten van de snelweg. Alle gewenste voorzieningen zijn op loop- of fietsafstand. Daar moet bij worden aangetekend dat de vele polderweggetjes in het buurtschap Tempel nogal smal zijn. Anders gezegd; voor elke tegenligger, paard, tractor, boomkweker of fietser moet je als automobilist haastig een zijvak benutten of snel de berm in. Je komt soms wat draaierig van het zigzaggen op de plaats van bestemming.

Kelder

Dat is misschien irritant. maar weegt niet op tegen het woongenot van deze parel, waarbij het verre uitzicht over het puur Hollandse veenweidelandschap inderdaad uniek is. Je hoeft elkaar niet weg te duwen voor het raam om even te kijken, want de woning is ruim opgezet, telt vier slaapkamers en een verzorgde tuin met meerdere terrassen op verschillende niveaus.

Er is parkeergelegenheid in de garage of aan de voorzijde. Onder de keuken bevindt zich nog een kelder. De ruime overloop is in gebruik als werkkamer. Desgewenst kan men hier een extra slaapkamer creëren. De gehele verdieping is voorzien van laminaat. Direct achter de woning bevindt zich een vlonderterras met overkapping waar de eigenaars in de buitenlucht langdurig kunnen tafelen.

Zonnepanelen

Duurzaamheid heeft ook de bewoners aan de Tempeldijk tijdig bekeerd. De woning is voorzien 14 zonnepanelen die in negen maanden een opbrengst van ruim 3100 kilowatt genereerden. Leuk om op verjaardagen mee te pochen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.