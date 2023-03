Van kreeft en ganzenborst naar pannenkoek en boerenjongens: dit restaurant slaat andere weg in

Fietspaden verkeerd aangelegd en veel ongevallen op rotondes, blijkt uit verkeerson­der­zoek in Waddinx­veen

Het grootste deel van de fietspaden in Waddinxveen is verkeerd aangelegd, waardoor de situatie voor fietsers niet ideaal is. Drukke wegen met parkeerplaatsen ernaast zijn onveilig. Op de rotondes in het dorp gebeuren ook relatief veel ongevallen.