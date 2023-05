Vandaag lekker weer in Bodegraven-Reeuwijk

Van Reenensin­gel is gevaarlijk en dat wordt nóg erger, vrezen bewoners: ‘Heb al heel wat keren eerste hulp verleend’

Aanwonenden van de Burgemeester van Reenensingel vinden dat het in de ochtendspits gevaarlijk druk is op enkele kruisingen. Ze vrezen dat het erger wordt, nu de weg in het verkeerscirculatieplan is aangemerkt als belangrijke verkeersader. De gemeente zegt dat de gevaarlijke kruisingen daardoor worden aangepakt.