Vandaag redelijk bewolkt weer in Bodegraven-Reeuwijk

OVER DE GRENS Kajakker Nils mikt op Olympische Spelen: ‘Dat is wel snel, maar niet onhaalbaar’

Nils Biermans is opgegroeid in Frankrijk, waar zijn ouders jaren geleden naartoe vertrokken vanuit Woerden. In het Franse bergdorpje waar zij een gastenverblijf runnen, raakten hun drie kinderen verslingerd aan typische bergsporten. Oudste zoon Nils is als kajakker inmiddels in beeld bij Franse en Nederlandse selecties.