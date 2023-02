Vera (19) en Roos (20) oefenen op Landal-park om op zichzelf te wonen: ‘Dit is mijn tweede huis’

Doodzieke Coby (85) wil haar kunstwer­ken nog één keer laten zien: ‘Moet een feest van kleuren zijn’

De bewierookte kunstenares Coby van Wijk (85) is ernstig ziek en gaat in maart nog één mooie verkoopexpositie houden in haar geliefde Reghthuys in Nieuwkoop. ,,Het moet een feest van kleur en pracht zijn. Ik wil heel graag oud-leerlingen ontmoeten en vragen wat hun creativiteit ze heeft gebracht.’’