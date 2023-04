Wéér tegenslag voor sportcentrum De Kuil: ook ‘laatste redmiddel’ kan hardnekkige legionella niet uitroeien

Weer een tegenslag! Deze sporthal is door lekkage meer dan halfjaar onbruik­baar

En wéér een tegenslag voor Sportcentrum De Kuil in Bodegraven. Nadat er in de kerstvakantie een grote lekkage was in de sporthal, hoopte beheerder Optisport de hal in mei weer te kunnen gebruiken. Die datum is nu flink uitgesteld: pas na de zomervakantie kan er weer worden gesport.