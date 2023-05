Aantal winkels in Boekel vorig jaar gekrompen

Column tHans Na tien jaar nog altijd ‘hui­lie-hui­lie’ over het verdwenen ziekenhuis in Oss? Hou op zeg

Feest in Uden en een treurige koffietafel in Oss bij het jubileum van tien jaar Ziekenhuis Bernhoven. In Uden en dat zit een aantal Ossenaren nog steeds behoorlijk dwars, bleek deze week uit de prachtige serie in onze krant van collega Roy van der Lee.