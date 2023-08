Leiding volkstuin regeert met harde hand en weert ‘te veel’ nationali­tei­ten. Getergd Helmond grijpt in

HELMOND - Niet alleen bij de vervuilde grond maar ook in de leiding van het volkstuinencomplex aan de Sluisdijk grijpt Helmond nu in. Dit na klachten van tuinders over het bestuur dat met (te) harde hand regeert en groepjesvorming door buitenlanders verbiedt.