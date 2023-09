Boekel biedt bouwkavels aan in uitbreidingsplannetje Tuinstraat

Column tHans Hulde voor de mannen in het geel, bestrij­ders van de complete verkeers­puin­hoop in Uden

Tsjonge jonge, wat is Uden toch groot geworden. Het kostte afgelopen week soms vijf kwartier om de stad uit te komen en als je pech had een klein uur om weer thuis te geraken. Op de A50 begon de file voor afslag 14 vaak al op de vluchtstrook. Uden is een echte metropool.