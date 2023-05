Boekel wil twee dassentunnels aanleggen

Echtpaar Martien en Francien van der Horst uit Venhorst gedeco­reerd

VENHORST/BOEKEL - Zo'n honderd eerder gedecoreerden uit Boekel en Venhorst keken woensdag toe hoe het echtpaar Martien en Francien van der Horst uit Venhorst een lintje opgespeld kreeg. Ze werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Ze wisten dat niet van elkaar. Ton Vogels uit Boekel was nummer drie. Hij was in het buitenland en krijgt zijn lintje vrijdag opgespeld. Wel was er een videoverbinding met hem.