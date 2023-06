Cameradichtheid Boekel onder het landelijk gemiddelde, meer dan honderd camera's in totaal

Eikenbomen hebben het zwaar door rups-invasie, maar de meesten zullen het redden

Zijn ze nou zo laat in het blad dit jaar, die grote eikenbomen? Nee, het blad is wég. Het was er, groen mals en sappig, maar het is opgevreten. Door de rupsen van de Kleine Wintervlinder. Dramatisch voor de eiken, waarvan sommigen de massale schranspartij níet zullen overleven, maar een feest voor de vogels.