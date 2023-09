Drugshandel in Boekel neemt toe: eerste maanden van dit jaar 2 misdrijven meer

Met de Koffieboe­tiek komt droom van Djoeke en Marieke uit: ‘Hier kun je ook gewoon ’s middags ontbijten’

HELMOND - Helmond is binnenkort een koffiezaakje rijker. In een schilderachtig pand aan de Kromme Steenweg gaat voor Djoeke van de Kerkhof en Marieke van de Ven-Minten een wens in vervulling als hun Koffieboetiek op 12 september de deuren opent. ,,Wij passen goed in dit straatje.”