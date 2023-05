Een gemiste titel, een smalle selectie, maar toch schrijven Veghelse volleyballers geschiedenis

10 jaar bernhoven uden Dokters­as­sis­tent Marion, een echte Osse, ziet dat Bernhoven beter af is in Uden, zelfs wanneer je het slechtst denkbare nieuws krijgt

OSS/UDEN/VEGHEL - Ze kon zelf ook niet geloven dat het ziekenhuis uit haar eigen Oss vertrok. Maar inmiddels ziet doktersassistent Marion Damen dat Bernhoven er enorm op vooruit is gegaan in Uden. ‘Dit is een beter ziekenhuis dan het oude Sint Anna ooit had kunnen worden.’