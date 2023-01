Eerste acht houten huisjes staan klaar in Boekel voor de komst van Oekraïense vluchtelingen

Yes, het kán weer: sneeuwbal­len­ge­vecht!

VEGHEL - Sneeuw en gladheid zorgen voor ongemak bij veel automobilisten in Brabant vanochtend. Maar Kevin en Fahd uit Veghel genieten ervan. Ze zijn op tijd vertrokken voordat de les begint bij basisschool De Vijfmaster om nog even samen in de Van Heemskerkstraat sneeuwballen te gooien. Koude vingers, maar leuk!

9:05