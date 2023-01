Eindelijk een festival voor de jeugd in Boerdonk; ‘Van de 800 inwoners zijn er 300 vrijwilliger’ bij BuffelUp

BOERDONK – De steden worden voller en dorpen lopen steeds verder leeg. Maar van een spookdorp is in Boerdonk geen sprake. Met het festival BuffelUp kan - dankzij veel vrijwilligers - de jeugd dat nu ook beamen.

De Buffelrun, een tribute-festival, Fight Cancer Night, beachvolleybal, Boerdonk Barst Los; voor de 800 inwoners van Boerdonk is er qua evenementen voor ieder wat wils. Althans, voor bijna iedereen dan. Voor Boerdonkse jongeren ontbrak het lange tijd aan activiteiten terwijl ze er wel behoefte aan hebben.

Jonge Boerdonkenaren

Dat vroeg om actie in de ogen van jonge Boerdonkenaren Joëlle Donkers, Rens Donkers, Martijn Donkers, Julian van de Vossenberg, Joey van de Vossenberg en Aukje Hagelaars en Gemertenaar Maud van den Eijnden, allen tussen de 18 en 25 jaar oud. Een forse groep. ,,Dat is voor ons ook wel zo leuk’’, aldus Joëlle Donkers. Met de hulp van drie oudere Boerdonkenaren boog het clubje zich over het probleem.

En zo zag festival BuffelUp het licht. Vorig jaar vond de eerste editie plaats. ,,Dat was nog wel even spannend’’, zo vertelt Donkers. ,,Het was de eerste keer dat wij een festival organiseerden, dus we konden nog niks laten zien. Daardoor wisten we ook niet zo goed wat we van de kaartverkoop moesten verwachten.’’

Quote Maar wel kleinscha­lig en betaalbaar, want dat is onze kracht. Joëlle Donkers , BuffelUp-festival

De organisatie hoopte dat er honderd tickets verkocht zouden worden, maar binnen één dag was het festival helemaal uitverkocht. ,,Dat was zo gaaf. Uiteindelijk hebben we het terrein uitgebreid om in totaal 2500 man te ontvangen. We hebben er echt iets moois van kunnen maken.’’

Fijne prijzen

Dit jaar doen de jongeren er nog een schepje boven op. Met een mainstage, podium voor coverbands, feestcafé én silent disco mag BuffelUp zichzelf een heus festival noemen. ,,Maar wel kleinschalig en betaalbaar, want dat is onze kracht. Voor een ticket ben je nu 22.50 kwijt. Vergeleken met een normaal festival zijn dit de fijne prijzen. Dat hebben we aan onze sponsoren en vrijwilligers te danken. Van de achthonderd inwoners uit Boerdonk zijn er driehonderd vrijwilliger. Het is toch mooi dat het zo ook kan?’’

Kleinschaligheid is leuk

Vrijdag 25 augustus 2023 barst het feest los, de kaartverkoop op 1 februari. Met namen als FeestDJRuud, Django Wagner en Zanger Kafke hopen Donkers en co er weer iets moois van te maken. Maar nog groter worden? ,,Dat willen we niet uitsluiten, maar die kleinschaligheid is juist leuk. Zoiets past bij Boerdonk. En het moet ook een beetje betaalbaar blijven. Een extra podium is misschien leuk, maar we zullen nooit zo groot worden als de festivals in Erp.’’