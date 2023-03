Extra subsidie op komst voor jeugdactiviteiten in Venhorst

VENHORST - De jeugd in Venhorst heeft weer iets om naar uit te kijken. De Stichting Leefbaar Venhorst krijgt voortaan jaarlijks 1500 euro subsidie om activiteiten voor jongeren te organiseren. De gemeente Boekel heeft dat besloten nadat in het verleden al twee keer een mondelinge toezegging is gedaan.

In het verleden deed de KPJ dat, maar die is eind vorig jaar opgeheven. Binnen de KPJ bestond een commissie het DAK’je die zich bezig hield met jeugdactiviteiten. Toen de KPJ zichzelf wegens gebrek aan leden opdoekte, werd besloten die commissie onder te brengen bij Stichting Leefbaar Venhorst. Die stichting ontving al jaarlijks een subsidie van duizend euro. Daar komt nu dus 1500 euro bij.

Uit een enquête onder de inwoners van het Boekelse kerkdorp bleek dat met name jeugdactiviteiten hoog in het vaandel staan bij de Venhorstenaren. Daarom wil het nieuwe DAK'je twee activiteiten per jaar organiseren voor de jeugd van 7 tot en met 12 jaar en twee voor de groep van 13 tot en met 18.

Aan welke activiteiten dan moet worden gedacht is volgens voorzitter Anja van der Heijden van de stichting Leefbaar Venhorst nog niet duidelijk. ,,Dat zal mede afhangen van de vrijwilligers die het gaan organiseren. In het verleden, in de KPJ-tijd, variëerde het van knutselen en buitenactiviteiten tot uitstapjes.”

Mondelinge toezeggingen

Volgens B en W zijn er in het verleden mondelinge toezeggingen gedaan over het overhevelen van de subsidie van de KPJ naar Leefbaar Venhorst als de KPJ zou worden opgeheven. ,,Het is niet controleerbaar of die toezegging daadwerkelijk is gedaan, maar er zijn wel verwachtingen gewekt bij de stichting", schrijft het college aan de gemeenteraad.

Het college adviseert om in de toekomst voorzichtig te zijn met mondelinge toezeggingen naar stichtingen en verenigingen. Er zijn nu geen financiële consequenties want in feite wordt de subsidie overgeheveld van de KPJ naar de Stichting Leefbaar Venhorst.