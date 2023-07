Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Boekel vandaag

Boekel: twee meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

Het aantal meldingen van overlast door drank en drugs in de gemeente Boekel is het afgelopen halfjaar afgenomen, de teller staat tot eind juni op 2 meldingen. In de eerste zes maanden van vorig jaar waren dat er nog 7, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie die deze site heeft geanalyseerd.