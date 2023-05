Grote kans dat het laatste café in Venhorst dit najaar sluit

Stookver­bod Meierij­stad heeft effect: ruim 425.000 kilo snoeiafval ingezameld

MEIERIJSTAD - Het stookverbod dat de gemeente Meierijstad vorig jaar afkondigde heeft flink effect gehad. Inwoners staken in november en maart ruim 425.000 kilo snoeiafval niet in de hens, maar leverden het in bij de afvalophalers.