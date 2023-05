Het weer wordt warmer in Boekel

Stille getuigen Woeste grond die niet was ontgonnen heette in Oss natuur­schoon

De gemeente Oss heeft uitgerekend dat er in heel Oss zo’n 69.000 bomen staan. Per inwoner is er bovendien 126 m2 groen aanwezig. Dat lijkt heel wat, al maakt het aantal bomen per inwoner, dat zijn er 0,76, weer minder indruk. Al met al bungelt Oss helemaal onderaan op de jaarlijkse lijst van populairste gemeente van Nederland, als het gaat om ‘groen en water’.