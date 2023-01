Ludieke Linda de Mol bij Bonte Avond Venhorst

Venhorst- Wat een verrassing. Linda de Mol live op het podium van gemeenschapshuis De Horst in Venhorst. Dat haar schoenen niet zo prettig zaten en ze ineens wat iele beentjes had gekregen, was maar een detail. Haar blonde haren en bruine teint waren herkenbaar. “Lekker alleen in de zon gelegen.” verklaarde ze haar uiterlijk in de persiflage ‘ Ik Hou van de Peeltuuters’ tijdens de Bonte Avond dit weekeind. De ruim half uur durende act was een grappig onderdeel van de Bonte Avond, die vier uur duurde en drie keer te zien was geweest voor 450 toeschouwers.

Team ex prinsen tegen team Niels Nix, we zijn maar gewone leden van raad van elf, gingen met elkaar de strijd aan. Vorst Herman Berkhof was in een jurk van Linda gekropen. Alle ingrediënten van het spelprogramma kwamen aan bod, rare moeilijke woorden spellen en liedjes raden, die meneer Chinees met koptelefoon nogal onsamenhangend op vreemde manier zong was geen moeilijk item voor de teams. Zelfs de zaal zong uit volle borst mee. De top tien van sportdranken van de raad van elf, was gemakkelijk te raden. De tien favoriete biermerken werden in rap tempo opgesomd. Ook de tien favoriete carnavals verenigingen kostte geen moeite. Vooral de onbekende café clubs werden wonderbaarlijk snel opgelepeld. Als blikvanger beklom Rick Jagers met nogal veel moeite het podium. De kruiwagen was behoorlijk gevuld met zand en zandbakvormpjes. Het zand werd kwistig rond gestrooid, als zand tovenaar strooide hij fraaie kunstwerkjes, die via het scherm als prachtige zandsculpturen te voorschijn werden getoverd. Na afloop vroeg Linda welke fraaie dieren te zien waren geweest. “Met die zooi ruimen jullie zelf wel op.” verdween de zandbak speler zonder zand. Linda wilde ook binding met de zaal en bestookte hen met gezegdes, waarvan het laatste woord geraden moest worden. “zo, nu eerst een....? en van wie is de uitspraak logisch? Met de woorden: Volgende uitzending is volgende week weer hier sloot Linda haar optreden in Venhorst. Jan Kuppens werd kei van Venhorst benoemd. Als actief vrijwilliger is onder meer voorzitter van de onderneming vereniging, voorzitter Kerkkoor, 42 jaar lid Kerkkoor en lid van de Raad van Elf en taxichauffeur.