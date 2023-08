Miranda, Rob en Bianca zijn bijna een leven lang actief bij de kindervakantieweek. ‘Hier mag alles wat thuis verboden is’

Van een gescheiden kermis wordt niemand in Geffen gelukkig

GEFFEN - De Geffense kermis is dit jaar gescheiden. Feesten aan de rand van het dorp, attracties er middenin. De Geffenaren zien dat huwelijk liever hersteld worden, al blijken sommige van hen verrassend creatief in het creëren van een alternatief terras. Tijn van Oorschot: ,,Het is beter als het bij elkaar is.”