Herdenking 80 jaar bevrijding Brabant start volgend jaar in Meierij­stad

VEGHEL - De herdenking van tachtig jaar bevrijding in de provincie Noord-Brabant begint volgend jaar in Meierijstad. Dat heeft burgemeester Kees van Rooij zondag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse herdenking bij het Airborne-monument in Veghel.