Vandaag redelijk bewolkt weer in Boekel

Lesuren in het zorgcen­trum in plaats van in de klas: deze proef moet ha­vo-leerlingen beter voorberei­den op het hbo

VEGHEL – Een dagdeel minder in de schoolbanken, en daarvoor in de plaats stages in de zorg, het onderwijs of nog iets anders. Dat is wat de havoleerlingen van het Zwijsen College in Veghel te wachten staat die kiezen voor het nieuwe HavoP.