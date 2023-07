Winkels in Boekel dit najaar echt tegen de vlakte, Hema trekt in oude pand Marskramer

Gelukkig getrouwd Naar Canada? Dan hadden Piet (89) en Nelly (89) hun briljanten huwelijk nooit gevierd

Een goede vriend had Piet van Boxmeer verteld dat in Volkel gezellige meiden woonden. Heel dat eind vanuit Zijtaart daarnaartoe fietsen, zag hij helemaal niet zitten. Totdat hij Nelly van Nuland ontmoette, in zijn eigen dorp.