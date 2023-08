Zangeres Emma Heesters treedt na afzeggen bij BoeCult toch op in Boekel

SLOOPWIJK Jolanda’s huis wordt gesloopt, of ze dat nou wil of niet: ‘Dit is mijn buurt, ik wil hier helemaal niet weg’

OSS - ,,Welkom in mijn sloopwoning”, zegt Jolanda van Buul als ze de voordeur van haar huis aan de Reigerstraat in Oss heeft geopend. Met een lach. Of is het een pijnlijke grimas?