Borger-Odoorn doet veertien keer aangifte van fietsendiefstal

Ruim de helft van waterschap­pen heeft nieuw bestuur, BBB in meeste besturen vertegen­woor­digd

Zo’n 2,5 maand na de verkiezingen heeft ruim de helft van de 21 waterschappen in Nederland een nieuw bestuur. De Unie van Waterschappen meldt dat in elf waterschappen de formatie is afgerond. In deze waterschappen is een nieuw bestuur geïnstalleerd of gebeurt dat in de komende weken.