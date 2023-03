De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen enorm per gemeente: dit betaal je in Borger-Odoorn

Leeuw Jafar terug naar Frankrijk na doden leeuwin Wildlands

Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft leeuw Jafar teruggestuurd naar een wildpark in Sigean in Zuid-Frankrijk, waar hij ook vandaan kwam. Het klikte niet tussen de leeuw en de leeuwinnen in Emmen. In september vorig jaar liep een conflict tussen de dieren zo hoog op dat die een leeuwin in Emmen het leven kostte. Sindsdien zat Jafar alleen, wat niet goed is voor groepsdieren als leeuwen, aldus de dierentuin.