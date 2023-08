Oostenrij­ker zorgt voor spektakel met snelste ronde ooit op TT-cir­cuit Assen bij demonstra­tie Nyck de Vries

Op de tweede dag van JACK’S Racing Day is de snelste ronde ooit op het TT-circuit in Assen neergezet. De Oostenrijker Ingo Gerstl reed zaterdag in zijn Toro Rosso F1 STR1 met een gemiddelde snelheid van 216,15 kilometer per uur over het asfalt en vestigde met een rondetijd van 1.15,861 een nieuw absoluut baanrecord op de Cathedral of Speed.