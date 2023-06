Kans op bewolkt in Borger-Odoorn vanochtend

Groningen roept Kamerleden in krantenad­ver­ten­tie op: u bent aan zet

Groningen doet dinsdag, de dag dat het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning wordt besproken, een oproep aan de leden van de Tweede Kamer in paginagrote advertenties in diverse kranten zoals NRC en De Telegraaf. ,,Kamerleden, overtuig en dwing het kabinet om alle conclusies van het eindrapport te onderschrijven en over te nemen. U bent aan zet.’’