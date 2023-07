Opnieuw aanhouding in onderzoek naar explosies in Emmen

De politie heeft dinsdag een 43-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie en brandstichting in de Drentse stad in november vorig jaar. De man zit vast en wordt verhoord, meldt de politie woensdag. Na de arrestatie is ook een pand doorzocht, waarbij meerdere goederen in beslag zijn genomen.