Drenthe heeft minimaal tien jonge wolven in de provincie

In de provincie Drenthe lopen minimaal tien jonge wolven rond. Dinsdag werd bekend dat een wolvin in Midden-Drenthe minimaal vijf welpen heeft gekregen. Eind juli bleek al dat bij een wolvenpaar dat in de Drents-Friese regio leeft ook zeker vijf jonge wolven zijn geboren.