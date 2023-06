Vandaag kans op bewolkte dag in Borger-Odoorn

Duitse motorracer Bradl vervangt geblesseer­de Spanjaard Rins in TT Assen

De Duitse motorcoureur Stefan Bradl vervangt de geblesseerde Spanjaard Alex Rins in de MotoGP tijdens de komende TT van Assen. De 33-jarige Bradl is vaste reserverijder bij Honda. De oud-wereldkampioen in de Moto2 kwam dit jaar ook al in actie in de grands prix van de Verenigde Staten en Spanje.