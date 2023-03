Aan de rand van Zenderen wordt het een herrie: ‘Maar geen geluidswal op onze grond’

Oekraïense vluchte­ling slaat ruit door van ex in Hengelo: ‘Ik wilde mijn kinderen zien’

„Ik hou van jou” roept de Oekraïense vluchteling Volodymyr K. (29) voordat hij hard met zijn vuisten op het keukenraam van zijn ex in Hengelo slaat. Als ze dichterbij komt sneuvelt de ruit, de ex krijgt een splinter van het raam in haar gezicht.