André uit Borne krijgt toegangsverbod voor De Zwanenhof: ‘Ik ben persona non grata’

Nachtelij­ke mishande­ling in Delden heeft voor Ties grote gevolgen: oproep van moeder 500 keer gedeeld

Ties Klein Teeselink uit Azelo is in de nacht van zaterdag op zondag door nog onbekende daders zwaar mishandeld. Dat gebeurde op een rotonde in Delden, waar de jongen na afloop van het Schuttersfeest in Delden liep op weg naar zijn fiets. Zijn moeder Carmen heeft op Facebook een oproep aan getuigen gedaan om de daders te vinden.