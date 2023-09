Dit goed verstopte jaren 50-pareltje in Enschede legt voortaan de rode loper uit voor publiek

Verstopt in het groen aan een al even goed verborgen weggetje aan de Vlierstraat ligt een pareltje van jaren 50-architectuur. De familie schonk Huis van Gelderen vorig jaar aan een landelijke monumentenvereniging in Amsterdam. De villa uit 1956 wordt nu opengesteld voor publiek.