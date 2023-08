De Ballen Verstand ‘FC Twente durft verantwoor­de­lijk­heid niet aan, maar dit besluit hadden ze ook zaterdag kunnen nemen’

FC Twente heeft besloten geen kaarten te verstrekken voor het uitvak in het stadion van Hammarby IF. De Enschedeërs worden dus niet gesteund door een vol uitvak tijdens de return in Stockholm. In een nieuwe aflevering van De Ballen Verstand gaan Twentewatcher Leon ten Voorde, verslaggever Arjan te Bogt en host Frank Bussink in op de situatie rondom het duel in de voorronde van de Conference League.