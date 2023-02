Borne blijft zich richten op Oekraïense vluchtelingen en heeft daardoor geen ruimte voor asielzoekers

Jose Morsink neemt dit jaar afscheid van kinderkle­ding­zaak Willemsen: ‘Ik kijk terug op een geweldige periode’

OLDENZAAL - Jose Morsink neemt na ruim 43 jaar afscheid van kinderkledingwinkel Willemsen. Na de zomer sluit ze de deuren van het pand aan de Grootestraat in de Oldenzaalse binnenstad. Het einde van een tijdperk voor Jose Morsink en Willemsen Jeugdmode. Of ze het stokje gaat overdragen is nog onbekend.

6 februari