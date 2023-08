Borne loopt blauw aan op Monumentendag

Erna bezorgd over dementeren­de Twentse moeder: ‘Ondanks fantasti­sche thuiszorg soms kantje boord’

Steeds vaker wonen hulpbehoevende ouderen thuis. Het scenario van de toekomst. Maar hoe regelen we dat in de praktijk? Erna’s dementerende moeder woont in Twente, zij zelf in Bennekom. „Het is een precair evenwicht, soms kantje boord.”