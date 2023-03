Brand in woning Borne mogelijk ontstaan door hennepkwekerij

Vertrek uit hartje Tubbergen gaat Dewi van kringloop­win­kel De Beurs aan het hart: ‘Maar op het bedrijven­ter­rein kan veel meer’

De kringloopwinkel De Beurs in hartje Tubbergen is een publiekstrekker. Toch gaan de deuren dicht. Voor tweedehandspullen moet je vanaf 1 april naar het bedrijventerrein in het dorp. Daar is namelijk ook ruimte voor onder meer de opslag en verkoop van grote goederen zoals witgoed.