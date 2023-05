Carmelitessenklooster Zenderen in de verkoop, maar Borne wil het niet

De drie laatste zusters vertrokken al dik drie jaar geleden uit het Carmelitessenklooster om hun intrek te nemen in het klooster in Denekamp. Nu wordt het pand aan de Bornse rand van Zenderen tijdelijk (deels) bewoond door een gezin, in de vorm van antikraak. In afwachting van een nieuwe eigenaar. „Ik heb het altijd wel iets moois gevonden om er jongeren of ouderen te laten wonen”, vindt Martin Velten.