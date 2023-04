De ‘oudjes’ doen het goed bij lintjesregen in Borne

Helden van gemeente Tubbergen: negen super vrijwilli­gers krijgen lintje voor hun onbaatzuch­ti­ge inzet

De gemeenschap in Tubbergen telt veel vrijwilligers. Hun inzet wordt vaak geroemd, ze vormen het cement van de samenleving. Een aantal van hen is vandaag door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een blijk van waardering voor negen bijzondere persoonlijkheden. Mensen van wie je denkt: hoe is het mogelijk dat zij dit allemaal hebben gedaan.