Dit is hoe de eerste teams uit Borne dit weekeinde speelden

met video Ajax sluit rampsei­zoen af met kansloze nederlaag bij Twente en is veroor­deeld tot voorronde Europa League

Ajax heeft het rampseizoen in stijl afgesloten. De ploeg van trainer John Heitinga werd door het ontketende FC Twente afgeschminkt (3-1) maar bleef een dubbele Europese degradatie bespaard doordat PSV in Alkmaar won van AZ (1-2). Daardoor beginnen de Amsterdammers het nieuwe seizoen in de play-offs van de Europa League. Twente toonde zich andermaal de topfavoriet voor de play-offs.