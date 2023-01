Dit wordt het grootste pand van Borne maar risico’s bij bouw nieuw sport- en scholencomplex ’t Wooldrik zijn ook groot

Het is groot en het wordt duur. Hoe duur precies wordt nog even onder de pet gehouden. Projectmanager Gertjan Broekhuis en architect Wouter Zwerink van bureau VDNDP uit Enschede gaven de gemeenteraad deze week in alle openheid een inkijkje in het nieuwe Wooldrik. Maar toen er over geld werd gesproken, gingen de luiken dicht. „We zijn nog in gesprek met de aannemer, vandaar dat het besloten is”, aldus Broekhuis. Die bouwkosten zijn waarschijnlijk aanmerkelijk hoger dan de aanvankelijk begrote 24 miljoen euro.