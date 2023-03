Droom megacomplex ’t Wooldrik in Borne spat uiteen nu schoolbestuur wil bouwen op locatie Jan Ligthart

Ralf Dwars, directeur van schoolbestuur Brigantijn, waar basisscholen Jan Ligthart en ’t Oldhof onder vallen, schakelt snel nu het gemeentebestuur heeft aangegeven een streep te zetten door de ambitieuze plannen voor ’t Wooldrik met daarin een zwembad, twee basisscholen, kinderopvang en een nieuwe wedstrijdhal met sportcafé. De risico’s zijn te groot, het plan te duur.

„Wat ons betreft gaan we nu verder vanuit de gezamenlijke visie dat sport en onderwijs elkaar versterken, maar dan wel op twee aparte locaties. Waarbij wij het kindcentrum zien aan het Ridderspoor, op de locatie Jan Ligthart. En dat zullen wij ook aan het college kenbaar maken”, zegt Dwars.

Wachten tot er nieuwe plannen liggen voor ’t Wooldrik, inclusief een kindcentrum, ziet Dwars niet zitten. „Daar hebben we eenvoudigweg geen tijd voor. We zijn al twaalf jaar bezig. De schoolgebouwen zijn aan vervanging toe. We kunnen niet nog eens vijf à zes jaar wachten. Nieuwbouw aan ’t Ridderspoor is sneller. We hebben ervaring met het bouwen van nieuwe, duurzame scholen. Zie ook projecten in Markelo en Delden, waar we prijzen mee hebben gewonnen. Als we groen licht krijgen voor locatie en budget, dan kan de nieuwe school er in 2025 staan.”

‘Doodsteek voor indoorverenigingen’

Bij de binnensportverenigingen is de teleurstelling groot. „Al is teleurgesteld nog te zacht uitgedrukt”, zeggen Freddy Legtenberg en Marije Vinke namens handbalvereniging Borhave. „Dit kan de doodsteek betekenen voor sommige verenigingen. Dat klinkt dramatisch, maar de situatie zoals hij nu is voor sportverenigingen is niet goed. Wat het verenigingsleven mooi maakt, is het sociale gebeuren er omheen. We sporten nu al in twee hallen, dus je ziet elkaar niet meer. Bovendien hebben we geen kantine bij de blaashal of bij ’t Wooldrik. Dus dat sociale gebeuren is er ook niet meer. Dat heeft ons al leden gekost.”

Quote Doorspor­ten in de blaashal is geen optie, het afgelopen jaar heeft ons al leden gekost Marije Vinke, voorzitter Handbalvereniging Borhave

De onzekerheid is het ergst, zegt Martin Reesink, voorzitter van volleybalvereniging Apollo 8 en een van de kartrekkers van het project. Want alhoewel de eredivisionist haar thuisbasis heeft in sporthal De Veste zou de club ook gaan trainen in de nieuwe hal. „We balen er goed van. De behoefte aan zaalruimte wordt door groei van de Bornsche Maten alleen maar groter. We wisten van de gestegen bouwkosten, maar de inzet van college en gemeenteraad waren zo groot, dat we er vanuit gingen dat het wel goed zou komen.”

Blessures in de blaashal

Een ding is zeker: doorsporten in de tijdelijke blaashal is geen optie. „De vloer is er slecht. Zo slecht zelfs dat het leidt tot blessures. En daarnaast is er veel te koud”, vertelt Vinke. „Bovendien is het gemis van een kantine groot. De verenigingen hebben net corona achter de rug, door het ontbreken van een derde helft zijn ze bang dat er misschien nog meer leden weglopen. De levensvatbaarheid van verenigingen staat hier op het spel.”

Wethouder Vermorken wil uiterlijk juni drie vervolgscenario’s op tafel hebben. Wat Reesink betreft, kan dat niet snel genoeg. „Dat Brigantijn aangeeft elders te willen bouwen, is een zorg. De meerwaarde van ’t Wooldrik ligt juist in het feit dat onderwijs, sport en zorg aan elkaar gekoppeld worden.”