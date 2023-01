Een haag verplicht stellen in de voortuin? Dat zal Borne niet zo snel meer doen

Apollo 8 klimt door terugtrek­ken Eurosped van derde naar gedeeld eerste plaats

BORNE – Het terugtrekken van Team Eurosped uit de eredivisie heeft de ranglijst in de eredivisie opgeschud. De resultaten van de Vroomshoopse vrouwen zijn geschrapt. Dat Apollo 8 in november ‘slechts’ met 3-2 won van de Vroomshoopse formatie, werkt nu in het voordeel van de Bornse vrouwen.

18 januari