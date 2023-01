Een winkel waar een luchtje aan zit: ‘Ruiken kan je troosten en blij maken’

Hier in het Oliewinkeltje aan de Hoofdstraat 44 in Zenderen werden ooit diners klaargemaakt. In het pand vlak voor de voetbalvelden van Zenderen Vooruit was een restaurant gevestigd. Ellis de Jong kan zich de aangename geuren uit de keuken nog goed herinneren. Haar vader was kok van het gelijknamige etablissement.

Ik weet niet of ik corona heb gehad. Maar mijn grootste angst was dat ik daardoor niet meer zou kunnen ruiken

Maar gekookt en gebakken wordt er allang niet meer. Dochter Ellis (49) is een andere weg ingeslagen. Borden en bestek hebben plaatsgemaakt voor rustgevende producten. ‘Zen in Zenderen’ is haar slogan. Bijna alles in het Oliewinkeltje draait om geur. Dat ruik je meteen bij binnenkomst. Het is een wereld van verschil als je buiten voor de deur staat of net naar binnen bent gestapt.